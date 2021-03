Ab Mai soll auch in Unternehmen geimpft werden

Eine generelle Beschleunigung beim Impfen ist ab April zu erwarten, denn dann soll laut Gesundheitsministerium die Liefermenge an Impfstoffen verdreifacht werden. Da das Ziel der Regierung, bis zum Sommer all jene zu impfen, die das gerne möchten, aber logistisch nicht so einfach zu erreichen ist, sollen auch Betriebe eingebunden werden. In Phase drei des Impfplans kann nämlich Personal in Unternehmen immunisiert werden.