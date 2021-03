Mehr Impfungen durch Ausdehnung der Intervalle?

Um in der nächsten Zeit mehr Menschen in Österreich impfen zu können, sollen kurzerhand die Intervalle zwischen den einzelnen Dosen bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer sowie Moderna ausgeweitet werden. Statt die zweite Dosis nach drei bzw. vier Wochen zu verabreichen, soll die Zweitimpfung künftig einheitlich in der sechsten Woche stattfinden. Man folge damit der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Gesundheitsministeriums. Minister Rudolf Anschober (Grüne) betont darin einen „Zeitgewinn von zwei bis drei Wochen“. Dass dies umgesetzt wird, ist allerdings auch nur eine Empfehlung.