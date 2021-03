Christian Baha: Grüne Kernkompetenz

Ich habe ein gewisses Faible für die Grünen, besonders für einen Urgrünen, Friedensreich Hundertwasser, der vor rund 50 Jahren den Anstoß für die grüne Bewegung gab. Als Sammler von Hundertwasser-Gemälden ärgert es mich umso mehr, dass es um die aktuellen Grünen, die 2019 dank Greta Thunberg einen Hype erfuhren, deswegen seit 2020 mitregieren dürfen, so still geworden ist in Sachen Klimaschutz und atomarer Bedrohung.