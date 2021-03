10 Jahre Fukushima - Steirer zittern vor Super-GAU

Am Donnerstag jährt sich der Super-GAU von Fukushima zum zehnten Mal. Am 11. März 2011 kam es in der japanischen Küstenstadt zum schwersten Atom-Unfall in der Geschichte nach Tschernobyl 1986. Es war eine Kettenreaktion: Erst ein gewaltiges Erdbeben, dann ein Tsunami. 150.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, ganze Landstriche sind bis heute nicht bewohnbar. Die radioaktive Wolke zog bis nach Europa.