Erdbeben entfacht Debatte um AKW Krsko neu

Trotz Gespächen und Interventionen von österreichischer Seite mit Slowenien ist das Land bisher nicht vom Atomkraftwerk Krško abgewichen. In dem Erdbeben sieht man einmal mehr einen Grund, den Betrieb endlich einzustellen. SPÖ-Umweltlandesrätin Ursula Lackner sagt am Montag: „Die Konstruktion des im Jahr 1981 in Betrieb genommenen Atomkraftwerks in Krško ist auf eine maximale Laufzeit von 40 Jahren ausgelegt. Daher muss der Betrieb spätestens im Jahr 2023 enden. Wir dürfen die Laufzeitverlängerung auf keinen Fall tatenlos hinnehmen.“ Es brauche eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).