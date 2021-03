Rosentaler Bootsbauer als Sieger der Krise

60 Schiffe pro Jahr

Wir fertigen Schiffe in drei Größen an: 6,40, 6,70 und 7,40 Meter. Zehn können wir in einem Jahr herstellen, 900 Arbeitsstunden sind für ein Boot notwendig", erzählt Jaritz. Von der Rumpfgeometrie bis zur Endfertigung wird alles bei JetMarine gemacht. Im Betrieb arbeiten drei Bootsbauermeister, dazu werden viele Lehrlinge ausgebildet. Insgesamt 60 Schiffe werden insgesamt pro Jahr verkauft. Wasserrettung, Feuerwehren, Manager oder Unternehmer seien gute Kunden. Im Corona-Jahr wurde sogar ein neues Boot entwickelt, das 2022 auf den Markt kommen soll.