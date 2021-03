Neuer Leuchtturm für die steirische Forschung

Bündelung der Kräfte hat Tradition

Die Bündelung universitärer Kräfte ist in Graz ja nichts Neues - seit 2004 betreiben Uni Graz und TU die Naturwissenschaften gemeinsam. Nun gipfelt diese Kooperation eben in dem Physik-Zentrum, das von der BIG (Bundesimmobiliengesellschaft) errichtet wird. In den Kellergeschoßen entstehen modernste Laborräume, ein Hörsaalzentrum wird genauso Platz finden wie eine Caféteria - und am Dach soll eine moderne Wetterstation errichtet werden. Die alte Vorklinik aus den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wird dafür komplett geschliffen.