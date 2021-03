Stark! Pöltl führt Spurs als Topscorer zum Sieg

Jakob Pöltl hat die San Antonio Spurs am Samstag als Topscorer zu einem 120:104 gegen die Chicago Bulls geführt. Der 25-jährige Wiener erzielte zum dritten Mal in seiner Karriere in der nordamerikanischen Basketball Profiliga NBA 20 Punkte. Zudem standen für ihn neun Rebounds, ein Assist und drei Blocks in 31:10 Minuten Spielzeit zu Buche. Gregg Popovich feierte seinen 1300. Sieg als Coach.