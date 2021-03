Im Dauerduell geht Finale vor Statistik

Torsperre statt Klagenfurt-Fluch

Was im Dauerduell mit Tommy Koch früher Platz eins in der ewigen Liga-Scorerliste bringen könnte. Noch führt der KAC-Leithammel, auch viermal EBEL-Meister mit den Bulls, im Play-off mit 146:141 Punkten, gesamt 865:862. Koch sagt: „Für den Sieg in der Serie gebe ich Platz eins gerne her.“ Hughes: „Erst nach der Saison schaue ich auf die Statistik - jetzt will ich nur ins Finale.“ Wie „JP“ Lamoureux: „Glaube, Mut, Vollzug“, ist das Motto des Hexers, der zwar nur wenige gute Erinnerungen an Klagenfurt-Auftritte hat, aber seit 120:11 Minuten sein Tor sauber hält.