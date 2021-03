Corona-Lösung: Palm-Segen im Internet

„Es tut richtig weh, dass wir den Palmsonntag in reduzierter Form begehen müssen“, seufzt Markus Plöbst, der Stadtpfarrer von Leoben. Vorläufig vorbei sind die Zeiten, als sich unzählige Menschen am Hauptplatz der Montanstadt versammelten und ihren Pfarrer Richtung Pestsäule begleiteten. Sein letzter Einzug mit einem Esel an der Leine war im Jahr 2019 und sollte an Jesus erinnern, der auf dem Rücken des gutmütigen Tieres in Jerusalem einritt.