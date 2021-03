Thiem, Djokovic und Co. schlagen in Innsbruck auf

Zuletzt waren nur mehr zwei Städte im „Rennen“ - doch ab 25. November werden einige Top-Stars in der Innsbrucker Olympiahalle aufschlagen! Beim Daviscup-Finalturnier (Gruppe F plus Gruppe C mit Frankreich plus ein Viertelfinale) werden in Tirol unter anderem Serbien, Österreich und Deutschland gegeneinander antreten!