Mopedlenker fuhr Polizist um und flüchtete

Gegen 16 Uhr führte der Polizist in Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Verkehrskontrollen auf der Wechsel Straße B54 durch. Dabei versuchte der 45-Jährige einen herannahenden Mopedlenker mittels Haltezeichen zu stoppen. Der Fahrzeuglenker hielt jedoch nicht an, fuhr weiter in Richtung des Polizisten und stieß diesen um!