1000 Euro Kopfgeld auf Hundehasser ausgesetzt

In Linz geht ein Hundehasser um. Zwei Vierbeiner, Boxer-Welpe „Diego“ und ein Australien Shepherd, wurden vergiftet und mussten eingeschläfert werden. Sie erwischten das Gift bei Spaziergängen im Winklerwald am Froschberg beziehungsweise in den Traun-Auen in Auwiesen. Ein Giftköder in der Hundezone Blumau im Zentrum wurde rechtzeitig entdeckt.