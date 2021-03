NFL-Star Herron rettet 71-Jährige vor Sex-Angriff

Justin Herron (25) von den New England Patriots rechnete wohl kaum damit, dass er es dieses Jahr noch in die Schlagzeilen schafft. Denn die Patriots - nach dem Abgang ihres Superstars, Tom Brady - legten nicht wirklich eine Super-Saison hin. Man schaffte es nicht in die Playoffs. Er selber kam lediglich auf 12 Einsätze. Doch dann kam das vergangene Wochenende, an dem er mit einer wahren Heldentat berühmt wurde.