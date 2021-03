Slowakische Präsidentin nahm Ministerrücktritte an

Suche nach Einigung

Matovic hatte unter anderem ein SaS-Ressort für seine Partei Olano (Gewöhnliche Menschen und einfache Bürger) gefordert sowie den Rücktritt von Spitzenvertretern der kleinsten Koalitionspartei Za ludi, was diese ablehnte. Am Dienstag stellte sich auch Staatspräsidentin Caputova hinter die Rücktrittsforderungen an Matovic. Nur so lasse sich eine Einigung der Koalitionsparteien auf eine Regierungsumbildung erreichen, sagt sie.