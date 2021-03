Kettenreaktion: Slowakische Krise spitzt sich zu

Sulik bezeichnete das Ultimatum des Premiers als Ausdruck von „persönlicher Rache“. Der Vizepremier hatte die seit Monaten schwelende Regierungskrise zum Eskalieren gebracht, als er in der Vorwoche seinerseits ultimativ den Rücktritt des Premiers verlangte. Diesem wird die eigenmächtige Bestellung des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ vorgeworfen. Sulik verknüpfte seine Forderung mit dem Angebot, selbst zurückzutreten. Nach der Ankündigung von Matovic sagte Sulik am Sonntagabend, sein Angebot stehe weiter. Es sei aber „logischerweise gegenstandslos“, wenn Matovic selbst in der Regierung bleiben wolle.