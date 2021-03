Slowakei: Regierung geht im Corona-Chaos unter

Mit Ultimatum und Gegenultimatum spitzt sich die durch das chaotische Corona-Management hervorgerufene Regierungskrise in der Slowakei zu. Am Sonntag kündigte Regierungschef Igor Matovic seinen Rücktritt an. Im Interesse der Stabilität sei er bereit, auf seinen Posten zu verzichten, so der umstrittene rechtspopulistische Politiker. Er reagierte damit auf die Rücktrittsforderungen von zwei seiner drei Koalitionspartner im Streit um die Anschaffung des russischen Impfstoffs „Sputnik V“ - und verlangte seinerseits den Rücktritt seines schärfsten Konkurrenten.