Eine Hundertstel! Kombi-Titel nach Mega-Aufholjagd

Was für ein Krimi! Nach dem gestrigen Super-G nur auf Rang 14 gelegen, stürmte die Tirolerin Lisa Hörhager beim Kombi-Slalom am Donnerstag mit Laufbestzeit auf den ersten Platz und sicherte sich den Staatsmeistertitel in der Kombination. Und das mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur einer Hundertstelsekunde!