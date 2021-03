Überschwemmungen: Zwei Tote in Australien

Starke Regenfälle und Überschwemmungen im Osten Australiens haben inzwischen zwei Menschen das Leben gekostet. Die Leiche eines 38-Jährigen wurde in einem umgestürzten Fahrzeug in einem überfluteten Bach nahe des Nationalparks Lamington gefunden, teilte die Polizei des Teilstaats Queensland mit. Zuvor war ein Mann im Nordwesten von Sydney tot in seinem Auto entdeckt worden. Rund 20.000 Menschen in New South Wales konnten am Donnerstag weiterhin nicht in ihre Häuser zurück.