Weitra: Jungwirt steht in Startlöchern

2010 begann Matthias Bachofner die Lehre als Restaurantfachmann im Moorheilbad Harbach. Dann erfolgte eine Serie von Wettbewerbserfolgen: Im Bereich Service siegte er 2012 beim Landeslehrlingswettbewerb. Ein Jahr später errang er die Goldmedaille beim Bundesbewerb. Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften belegte er Platz drei. „2014 ging ich dann erstmals auf Saison in Lech am Arlberg, wo ich im Hotel Krone in der Zwei-Hauben-Küche gearbeitet habe“, schildert der Jungwirt. Weitere Stationen mit großem Namen folgten. 2017 fing er im Vier-Hauben-Lokal Landhaus Bacher in Mautern an. Nach der Sommersaison wechselte er als Barchef in die damals ebenfalls ausgezeichnete Weinbar „Late im Kloster Und“ in Krems.