Alaba zu Real? ÖFB-Kapitän „kriegt einiges mit“

„Mache mir keine Gedanken“

Dementsprechend cool beantwortete er auch die Fragen zu den Transfer-Spekulationen am Mittwoch bei der Pressekonferenz im Hampden Park von Glasgow, wo für das ÖFB-Team am Donnerstag gegen Schottland die WM-Qualifikation für Katar 2022 beginnt. „Natürlich kriegt man das eine oder andere mit, aber ich bin nicht einer, der jeden Morgen aufsteht und die Zeitung liest“, so Alaba, als er auf die Gerüchte um Real Madrid angesprochen wurde. „Was in der Zukunft liegt, wird sich zeigen. Ich mache mir darüber jetzt gar keine Gedanken, speziell hier bei der Nationalmannschaft, der mein Fokus zu 100 Prozent gehört.“