Umbau Bahnhof Telfs: Kampf um Bäckerei und WC!

In der dritten Generation führt Julia Schluifer schon das Cafe an dem Doppelbahnhof mit Standort in Pfaffenhofen. Gemeinsam mit ihrem Mann Klaus hat sie dort eine Filiale der Bäckerei Schluifer eingerichtet. Der Mietvertrag endet offiziell Ende Juli 2021. Zwar wird der Bahnhof in eine große Mobilitätsdrehscheibe verwandelt, Cafe bzw. Bäckerei wackeln dafür. Fraglich ist zudem, ob es überhaupt eine WC-Anlage am Bahnhof geben wird. All das stößt vielen Pendlern aus Telfs und dessen großem Umfeld sauer auf.