ÖFB-Juwel lässt die Chelsea-Herzen höherschlagen

Während das ÖFB-Team am Donnerstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zum WM-Quali-Start auf Schottland trifft, durchlebt Thierno Ballo seinen ersten Lehrgang mit dem U21-Team. „Juwel“, „Wunderkind“, „Ausnahmetalent“ - mit all diesen Begriffen wurde/wird der Jungspund in seiner Karriere konfrontiert. Beim FC Chelsea will der 19-jährige ÖFB-Legionär, der in Abidjan (Elfenbeinküste) das Licht der Welt erblickte, zum Profi reifen. Der bekanntlich schwierigste Schritt im Fußballsport. Die Herzen der Fans hat er bereits auf seiner Seite.