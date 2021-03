Mikl-Leitner: „Der Handel muss offen bleiben!“

Verschärfungen für Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen

Vorbehaltlich der Ergebnisse des Gipfels tritt, wie der „Krone“ auf Anfrage von den NÖ-Behörden bestätigt wurde, bereits am Mittwoch die Verordnung für Hochinzidenzgebiete im Bezirk Wiener Neustadt und wohl schon am Donnerstag in Neunkirchen in Kraft. Auskunft darüber, ob in den Bezirken dann bereits Ausreisetestungen durchgeführt und das Vorweisen der Checks kontrolliert wird, konnte indes noch nicht gegeben werden.