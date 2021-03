Briten drohen bei Auslandsreisen 5800 Euro Strafe

Minister will Entwicklung der dritten Welle beobachten

Hancock betonte, er könne noch nicht sagen, was die Regierung über die Ferien entscheiden werde. „Der Grund dafür ist, dass wir sehen, dass diese dritte Welle in einigen Teilen Europas anzieht“, erklärte der Minister. „Und wir sehen auch neue Varianten und es ist sehr wichtig, dass wir den Fortschritt, den wir hier in Großbritannien machen konnten, schützen.“ Großbritannien war Ende 2020 sehr stark von der Virus-Pandemie betroffen und verzeichnete viele Todesfälle. Bei der Impfkampagne hat die britische Regierung seitdem aber viele Staaten um Längen abgehängt.