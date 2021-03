Bangladesch: Feuer in Rohingya-Flüchtlingslager

In Bangladesch ist in einem Lager mit Hunderttausenden Rohingya-Flüchtlingen ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer sei am Montagnachmittag ausgebrochen und sei erst in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) gelöscht worden, sagte der Chef der für Flüchtlinge zuständigen Behörde. In dem betroffenen Gebiet hätten mindestens 150.000 Menschen in Hütten gelebt. Nach einer ersten Schätzung seien mindestens 9500 Unterkünfte zerstört worden.