Schwerverkehr: Aktion scharf der Polizei

Ein Fahrzeug mit griechischem Kennzeichen fiel an der Kontrollstelle in Kuchl durch. Das Vehikel transportierte 27 Tonnen Käse mit einem Haltbarkeitsdatum von über neun Monaten, weshalb das Gut nicht unter die Ausnahmen des Wochenendfahrverbotes fiel. Auch Übersiedlungsgut und Maschinen wurden befördert - der 57-jährige Grieche am Steuer wurde angezeigt, eine Sicherheitsleistung von 600 Euro wurde eingehoben. Zudem durfte er vorerst nicht weiterfahren.