James: „Möchte mit meinem Sohn in der NBA spielen“

Einige Jahre wird sich der 16-jährige LeBron „Bronny“ James Jr. wohl noch gedulden müssen, ehe er in die Fußstapfen seines Vaters treten darf. Dennoch: US-Medien loben bereits sein Talent und auch die Körpergröße von 1,88 m spricht wohl für eine Karriere in der NBA. Dass LeBron James Sr. vor der Pension stehe, gilt es ebenfalls zu bezweifeln, befinden sich die LA Lakers doch mitten in der Mission „Titelverteidigung“. Von Alterserscheinungen fehlt jede Spur.