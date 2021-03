Katastrophen waren sein „Spezialgebiet“

Größte Evakuierung der Nachkriegszeit

Für unser Abschieds-Gespräch haben wir einen besonderen Ort gewählt. Nämlich jene Stelle am Grazer Hauptbahnhof, an der vor fast genau zehn Jahren eine scharfe Fliegerbombe mit Langzeitzünder gefunden wurde. Eine gefährliche Rarität, die gesprengt werden musste. Diese Sprengung versetzte Graz in einen Ausnahmezustand.