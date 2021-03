Ist jetzt die Zeit für Ökosteuern reif?

Autofahren wird unbezahlbar, das Schnitzel teurer. Unternehmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig und Arbeitsplätze gehen verloren. So lauten manche Befürchtungen rund um Ökosteuern. Umwelt- und Klimaexperten sehen das anders. Als "Desaster" hatten zuletzt Vertreter des WWF Österreichs CO2-Bilanz bezeichnet. Die Treibhausgas-Emissionen liegen hierzulande mit mehr als 80 Millionen Tonnen noch immer deutlich über dem Niveau von 1990. Viele Länder konnten ihren CO2-Ausstoß reduzieren, in Österreich hingegen stieg dieser an. In einem Papier des Climate Change Centre Austria (CCCA), an dem renommierte Umwelt- und Klimaexperten mitgearbeitet haben, wird eine aufkommensneutrale sozial-ökologische Steuerreform dringend empfohlen.