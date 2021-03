„Willi zerstörte jedes Mal die Gesprächsbasis“

„Krone“: Ist der Herr Vize-Bürgermeister Markus Lassenberger tatsächlich so weit von dem entfernt, was in der Präambel des Regierungsübereinkommens steht und was StR Mayr als „gemeinsame Werte der Koalition“ definierte?

Markus Lassenberger: Wir respektieren die Ansichten der anderen Fraktionen im Gemeinderat, auch wenn wir nicht immer derselben Meinung sind. Genau diese unterschiedlichen Meinungen benötigt es aber. Hätten wir alle dieselbe Einstellung zum Leben, gäbe es keine Vielfalt. Was die gemeinsamen Werte der Koalition seitens StR Mayr wert sind, sieht man daran, dass sich die SPÖ nach meiner Wahl im Jänner aus der Koalition genommen hat.