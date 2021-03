So gefährlich ist das Coronavirus für Kinder

Es gibt keine Vorzeichen

Der genaue Mechanismus der Erkrankung sei nicht bekannt, „und es gibt derzeit keine Möglichkeit zu erkennen, welches Kind nach einer Covid-Ansteckung MIS-C bekommen wird.“ Fakt ist aber: „Der Ausbruch hängt nicht damit zusammen, ob und wie viele Symptome während der Infektion bestanden haben.“ In dem Krankenhaus in Wien-Donaustadt wurden in den vergangenen Monaten etwa 15 MIS-C-Patienten im Alter von zwei bis 18 Jahren - elf davon auf der pädiatrischen Intensivstation - behandelt. „Keiner von ihnen ist gestorben, sie haben sich alle erholt - und konnten schließlich in häusliche Pflege entlassen werden“, so Kurz’ Kollege, Kinder-Intensivmediziner Thomas Wagner.