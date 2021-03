Funkloch: Lösung jetzt endlich in Sicht

Seit Jahren kämpfen die Florianis in Leithaprodersdorf mit einem massiven Funkloch – ein brandgefährliches Problem, besonders bei Einsätzen. In ihrer Verzweiflung wandte sich die Wehr an die Öffentlichkeit. Land und Innenministerium spielten den Ball jedoch hin und her, es geht um Zuständigkeiten und Geld.