Laute Stimme für das Klima: Demos rollen wieder an

Weitere Proteste geplant

Zu Aktionen kam es auch in anderen Städten Österreichs. In Linz wurde für die rasche Einführung des 1-2-3-Tickets demonstriert, in Innsbruck eine Fahrrad-Demo abgehalten, und in Salzburg wie in Wien eine Menschenkette gebildet. In den nächsten Monaten sind weitere Aktionen geplant. „Solange die Klimapolitik nicht auf Schiene kommt, werden wir weiterhin laut sein, weil wir es müssen“, sagt Wess von „Fridays for Future“.