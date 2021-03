Junge Klimakämpfer melden sich zurück

Programm in Wien und den Landeshauptstädten

Beim mittlerweile siebenten weltweiten Klimastreik sind am Freitag auch in ganz Österreich – Corona-konforme – Aktionen geplant. In Wien soll es unter anderem eine drei Kilometer lange Menschenkette mit Abstand um den Ring geben. Auch in Salzburg wird eine Menschenkette von der Staatsbrücke gebildet. In Linz wird in einer Kundgebung am Hauptplatz für die rasche Einführung des 1-2-3-Tickets demonstriert, während in Innsbruck eine Fahrrad-Demo abgehalten wird.