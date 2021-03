Mann von Hydraulikstempel erfasst und verletzt

Innerhalb von kurzer Zeit kam es am Freitag in der Steiermark zu zwei Arbeitsunfällen: In Stadl-Predlitz wurde ein Mann (60) bei der Wartung einer Dübelanlage von einem Hydraulikstempel erfasst und verletzt. Und in St. Stefan im Rosental verletzte sich ein 54-Jähriger bei Dreherarbeiten schwer.