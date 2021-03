Auch am Wochenende bleibt es winterlich

Am morgigen Samstag sind überall in der Steiermark Schneeschauer möglich, ergiebig schneit es besonders im Norden vom Dachstein bis zum Mariazellerland. In der südlichen Steiermark setzt auch immer wieder die Sonne durch. Es weht ein eisiger Nordwind, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen vier Grad minus und vier Grad plus.