Sieg in der neuen Bundesliga führt nur über Graz

Sieben Teams sind dabei

Acht Rennen umfasst die Bundesliga - das Grazer Team gehört zu den heißesten Siegeseisen. „Da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden. Wir haben 24 der letzten 28 Jahreswertungen gewonnen - da ist ein erneuter Sieg natürlich das Ziel.“ Sieben Teams haben für die Liga genannt - darunter auch der steirische Landesverband, der gemeinsam mit Kärnten an den Start geht. Los geht es am Wochenende in Leonding. „Die Konkurrenz wird immer stärker. Wie werden sehen, wo wir stehen.“