Stadttheaterchef: „Wir sind offenbar nichts wert“

Was er noch spürt, ist die zunehmende Ungeduld mit der Regierung. Die „halbherzige, einseitige Öffnung nur der Geschäfte“ sei viel zu früh gewesen, „was da gerade passiert, ist eine Bankrotterklärung für die Kulturnation Österreich“. Es gehe nicht um Politiker-Bashing oder eine Neiddebatte, in der Haut eines Politikers zu stecken sei momentan alles andere als einfach. Doch es müsse erlaubt sein zu fragen, warum etwa die Kirchen offen seien, die Theater aber nicht: „Ein Theaterbesuch kann genauso viel Licht und Kraft spenden wie eine Kirche. Beides ist wichtig, Theater wie Religion. Die Theater haben sehr sichere Präventionskonzepte geliefert. Institutionen wie das Fraunhofer-Institut haben wissenschaftlich nachweisen können, dass die Konzepte funktionieren“, so der Theatermacher. Absolute Sicherheit gebe es aber nicht. „Wir müssen mit dem Virus leben lernen, so wie wir es bei HIV gelernt haben. Die Antwort hieß Safer Sex. Wir müssen heute für ein Safer Life eintreten!“ Die Regierung forderte Stiehl dazu auf, auf Aufklärung zu setzen anstatt Angst zu schüren.