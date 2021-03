Corona-Alarm nach EM! Auch bei Hürden-Ass Strametz

Auch während der Wettkämpfe war Corona ein Thema gewesen: So waren etwa drei Sprinter der polnischen 4x400-m-Staffel positiv getestet worden. Österreichs Verband vermutet den möglichen Infektionsherd in der Aufwärmhalle in Torun, in der sich viele Athleten - genannt hatte eine Rekordzahl - auf engem Raum aufgehalten hatten. Die Titelkämpfe fanden von 4. bis 7. März statt.