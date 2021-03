Kickl im Ibiza-U-Ausschuss: „Video war ein Schock“

Auch von Spenden an die Partei über Vereine und am Rechnungshof vorbei wusste Kickl in seiner Befragung nichts. So sei er zwar in die Gründung von „Austria in Motion“ zu Beginn eingebunden gewesen. Dabei habe es sich aber lediglich um einen „bürgerlichen Thinktank“ gehandelt. „Ich habe erst im Nachhinein in der Berichterstattung erfahren, das der Verein Spenden entgegengenommen hat“, sagte Kickl.