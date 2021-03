Abfahrtskönigin Goggia: So tickt die Vonn-Freundin

Was für eine Rückkehr von Abfahrtskönigin Sofia Goggia! Vor der Ski-WM in Cortina litt die ganze Sportwelt mit ihr mit, nun ist sie zurück und holt sich die Abfahrtskugel. Dabei spielte auch Glück eine Rolle. Ein Auf und Ab, so war die heurige Saison der Norditalienerin und so tickt sie auch: Wenn sie unten ist, baut sie sich wieder auf.