Nein zu AstraZeneca | Weniger Arbeitslose

Nein zu AstraZeneca: Wie geht‘s weiter mit AstraZeneca? Das ohnehin ramponierte Image des Impfstoffs hat durch den aktuellen Impfstopp in mehreren Ländern wie Deutschland und Frankreich, weiteren Schaden genommen. In der „Frage des Tages“ via krone.at führt das zu einem eindeutigen Urteil: Eine sehr klare Mehrheit will sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen. Freilich ist jetzt andererseits auch von vielen, die sich derzeit noch gar keine Hoffnung auf einen baldigen Impftermin machen dürfen, zu hören, sie würden sich sofort mit dem umstrittenen Impfstoff pieksen lassen. Was war zu AstraZeneca gestern sonst noch zu hören? Die Weltgesundheitsorganisation rät weiter zur Nutzung, die Europäische Arzneimittelbehörde betont, der Nutzen sei größer als mögliche Gefahren. Man rechnet allgemein damit, dass die EMA am Donnerstag eine Art „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ für AstraZeneca ausstellen wird. Und wenn nicht? Dann haben wir ein Problem. Dann schwindet auch die Hoffnung, dass Österreich bis zum Sommer durchgeimpft sein wird, beträchtlich. Und das kostet nicht nur Tempo am Weg zur „Normalität“, sondern vor allem auch Menschenleben!