„Traurige Bilanz, dramatische Auswirkungen“

Jetzt gelte es, endlich ausreichend psychosoziale Versorgung, auch in Form von Therapieplätzen, sicherzustellen, so Grabner. Ebenfalls brauche es aber in jenen Bereichen Maßnahmen, in denen sich der Druck aufbaue, also etwa im Bereich der Bildung oder des Arbeitsmarkts. Hier hofft Grabner, dass die Dringlichkeit nun endlich hoch genug ist, dass auch die Politik sie sieht.