Hasenhüttls Stürmer Adams debütiert bei Schottland

Adams, der in Southampton unter den Fittichen von Coach Ralph Hasenhüttl kickt, habe es seit seinem Wechsel zu den „Saints“ 2019 in der Premier League „sehr gut gemacht“, begründete Schottlands Teamchef Steve Clarke gegenüber Sky seine Wahl. Der 24-jährige Adams hat in der laufenden Saison sieben Tore und vier Assists am Konto.