„Starmania 21“: Die Kandidaten der vierten Show!

„Voice of Germany“ bei „Starmania“

Anna Heimrath: Die 24-jährige Barista und Künstlerin kommt aus Graz und war schon im Finale von „Voice of Germany“. Anna Heimrath: „Mir hat die Bühne gefehlt und ich wollte wieder Spaß am Singen haben und möchte auch gerade in dieser Zeit den Leuten daheim eine schöne Zeit bereiten. Ich freue mich darauf, tolle Bekanntschaften zu machen und das zu tun, was ich am liebsten mache - nämlich singen.“