Absagen! Rettet Mammutprogramm Abfahrten?

Wie schon am Montag sind auch am Dienstag die beiden geplanten Abfahrtstrainings der Damen und Herren beim alpinen Ski-Weltcupfinale in Lenzerheide abgesagt worden. Nach dem Neuschnee am Vortag ließen die Pistenverhältnisse sowie der starke Wind erneut kein Training zu, nun sind die Organisatoren gefordert.