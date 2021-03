Tod nach Biontech-Impfung: Ermittlungen in Italien

Am Montag wurde eine 54-Jährige auf die Intensivstation eines Spitals in Neapel eingeliefert, nachdem sie vergangene Woche mit einer Dosis aus der AstraZeneca-Charge ABV5811 geimpft worden war, die in Italien am Sonntag eingezogen wurde. Die Frau, die vor der Impfung gesund war, schwebt laut Medien in Lebensgefahr. Italien hat wie mehrere andere EU-Länder vorübergehend die Impfungen mit dem AstraZeneca-Präparat ausgesetzt.