Corona-Immunität in Österreich bei 25 Prozent

25 Prozent der Weißenkirchner infiziert

Bis einschließlich 13. Februar 2021 wurden in der Marktgemeinde Weißenkirchen in Niederösterreich insgesamt vier Antikörper- und T-Zell-Screenings durchgeführt. Von 1403 Einwohnern mit Hauptwohnsitz nahmen 824, also 58,7 Prozent, an der Studie teil, zudem 463 ehemals infizierte Niederösterreicher außerhalb der Gemeinde. Das Ergebnis: Es sei eine „realistische Einschätzung, dass 25 bis 29 Prozent der Einwohner Weißenkirchens bereits mit dem SARS-CoV2 in Kontakt gekommen sind. Dies wären 350 bis 400 Personen“, so Robert Wagner, Direktor der DPU.