Morddrohung? Skandal bei ATP-Turnier in Acapulco

Während in internationalen Medien von Morddrohungen von Dzumhur in Richtung des Referees zu lesen sind, wehrt sich der Bosnier in den sozialen Medien. Er behauptet, dass er nicht disqualifiziert wurde. Im Gegenteil: Er traf die Entscheidung, den Platz zu verlassen, weil er ungerecht behandelt wurde. Zudem bestreitet er die Vorwürfe, dem Schiedsrichter gedroht zu haben.